Установка для очистки вод Половолоконный мембранный модуль ультрафильтрации ТМТ-УФПС-А2 для промышленной водоподготовки и очистки сточных вод 0.2-0.75М3/Ч 350-500 л/м2хчхати (при типовой эксплуатации) - 40-150 л/м2хч (при обратной промывке) - 120-250 л/м2хч 20НМ (в режиме фильтрации) - 0.1-0.9; (максимальнный, в режиме обратной промывки) - 2.5АТМ 6.0АТМ 0-40ГРАД ЦЕЛЬС 1-13 рН (пустого модуля) - 10; (заполненного модуля) - 20КГ 1480х90 (тара 300х350х1800)ММ 4-5ЛЕТ ТУ 3616-003-28946032-2016 ООО "ТЕКОН МТ" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Установка для очистки вод Половолоконный мембранный модуль ультрафильтрации ТМТ-УФПС-А2 для промышленной водоподготовки и очистки сточных вод 0.2-0.75М3/Ч 350-500 л/м2хчхати (при типовой эксплуатации) - 40-150 л/м2хч (при обратной промывке) - 120-250 л/м2хч 20НМ (в режиме фильтрации) - 0.1-0.9; (максимальнный, в режиме обратной промывки) - 2.5АТМ 6.0АТМ 0-40ГРАД ЦЕЛЬС 1-13 рН (пустого модуля) - 10; (заполненного модуля) - 20КГ 1480х90 (тара 300х350х1800)ММ 4-5ЛЕТ ТУ 3616-003-28946032-2016 ООО "ТЕКОН МТ" Россия- Установки для очистки питьевых, сточных вод и улучшения качества питьевых вод