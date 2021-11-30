Автоподатчик RM2-5642 HP LJ 4200/4300/4250/4350/4345

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Автоподатчик RM2-5642 HP LJ 4200/4300/4250/4350/4345- Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства