Стол детский квадратный с хохломской росписью "Осень" АО "ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ" 520х650х650ММ 724905200650 2 ростовая категория
Столы детские деревянные для дошкольных учреждений
Не указана
Стол для кормления (стол-стул) "Даша" 580х580х130ММ 7,8КГ ГОСТ 19301.2-94 ФКУ ИК-15 ГУФСИН России по Нижегородской области Россия
Столы детские деревянные для дошкольных учреждений
от 1000₽
Стол детский малый с холодной росписью АО "ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ" 520х600х450ММ 72600000000 2 ростовая категория
Столы детские деревянные для дошкольных учреждений
Не указана
Стол детский квадратный "Осень" АО "ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ" 460х650х650ММ 722804600650 1 ростовая категория
Столы детские деревянные для дошкольных учреждений
Не указана
Стол детский малый с холодной росписью АО "ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ" 580х600х450ММ 72610000000 3 ростовая категория
Столы детские деревянные для дошкольных учреждений
Не указана
Стол детский “Светлячок” АО "ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ" 580х650ММ 72560000000
Столы детские деревянные для дошкольных учреждений
Не указана
Стол детский “Светлячок” АО "ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ" 520х650ММ 72570000000
Столы детские деревянные для дошкольных учреждений
Не указана
Стол детский ФКУ ИК-7 УФСИН РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ 700х500х500ММ сосна Россия ГОСТ 19301.1-94
Столы детские деревянные для дошкольных учреждений
Не указана
Стол детский квадратный "Осень" АО "ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ" 460х650х650ММ 1 ростовая категория
Столы детские деревянные для дошкольных учреждений
Не указана
Стол детский квадратный "Осень" АО "ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ" 520х650х650ММ 72320000000 2 ростовая категория
Столы детские деревянные для дошкольных учреждений
Не указана
Стол детский квадратный "Осень" АО "ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ" 520х650х650ММ из массива 72480000000
Столы детские деревянные для дошкольных учреждений
Не указана
Стол детский квадратный "Осень" АО "ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ" 580х650х650ММ 7276000000 3 ростовая категория
Столы детские деревянные для дошкольных учреждений
Не указана