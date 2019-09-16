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    Главная / Торговый портал / Столы детские деревянные для дошкольных учреждений / Стол детский малый с хохломской росписью "Детство" АО "ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ" 460х600х450ММ 72100000000 1 ростовая категория
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Стол детский малый с хохломской росписью "Детство" АО "ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ" 460х600х450ММ 72100000000 1 ростовая категория

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Стол детский малый с хохломской росписью "Детство" АО "ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ" 460х600х450ММ 72100000000 1 ростовая категория- Столы детские деревянные для дошкольных учреждений
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    Стол детский малый с хохломской росписью "Детство" АО "ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ" 460х600х450ММ 72100000000 1 ростовая категория

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      Спецификация
      Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах
      Характеристики
      Минимальная партия
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