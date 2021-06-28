Оборудование Система кормления должна обеспечивать хранение корма и его подачу в кормушки, одновременно по всем ярусам батареи Л 0.55КВТ 12М/МИН 210ДМ3 7.0-8.17 см/голову ШТ ТУ 4743-001-21467469-2014 ООО "ТЕХНА" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Оборудование Система кормления должна обеспечивать хранение корма и его подачу в кормушки, одновременно по всем ярусам батареи Л 0.55КВТ 12М/МИН 210ДМ3 7.0-8.17 см/голову ШТ ТУ 4743-001-21467469-2014 ООО "ТЕХНА" Россия- Машины и оборудование для содержания птицы