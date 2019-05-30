Оборудование для упаковки яиц МС9-24 для автоматического взвешивания и сортировки куриных яиц массой от 30 до 100 г 6ШТ 24000 шт/час 1Г ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Оборудование для упаковки яиц МС9-24 для автоматического взвешивания и сортировки куриных яиц массой от 30 до 100 г 6ШТ 24000 шт/час 1Г ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина" Россия- Машины для очистки, сортировки или калибровки яиц