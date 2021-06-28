Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная / Торговый портал / Аппараты доильные / Аппарат доильный пульсоколлектор АВЮ 2.940.141 для комплектования доильных установок и агрегатов для доения в ведро, имеющих вакуумметрическое давление 45+1 кПа 45КПА 54-70 пул/мин сжатия 30-45, высасывания 70-75ПРОЦ 0.85КГ 150х95х155ММ 5ГОД АВЮ 2.940.141 ТУ ПАО "КИРОВСКИЙ ЗАВОД "МАЯК" Россия
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Аппарат доильный пульсоколлектор АВЮ 2.940.141 для комплектования доильных установок и агрегатов для доения в ведро, имеющих вакуумметрическое давление 45+1 кПа 45КПА 54-70 пул/мин сжатия 30-45, высасывания 70-75ПРОЦ 0.85КГ 150х95х155ММ 5ГОД АВЮ 2.940.141 ТУ ПАО "КИРОВСКИЙ ЗАВОД "МАЯК" Россия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Аппарат доильный пульсоколлектор АВЮ 2.940.141 для комплектования доильных установок и агрегатов для доения в ведро, имеющих вакуумметрическое давление 45+1 кПа 45КПА 54-70 пул/мин сжатия 30-45, высасывания 70-75ПРОЦ 0.85КГ 150х95х155ММ 5ГОД АВЮ 2.940.141 ТУ ПАО "КИРОВСКИЙ ЗАВОД "МАЯК" Россия- Аппараты доильные
    38
    Аппарат доильный пульсоколлектор АВЮ 2.940.141 для комплектования доильных установок и агрегатов для доения в ведро, имеющих вакуумметрическое давление 45+1 кПа 45КПА 54-70 пул/мин сжатия 30-45, высасывания 70-75ПРОЦ 0.85КГ 150х95х155ММ 5ГОД АВЮ 2.940.141 ТУ ПАО "КИРОВСКИЙ ЗАВОД "МАЯК" Россия

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    Не указана
    В корзину
    Единица измерения:
    ШТ
    Заказать в один клик
    Авторизуйтесь, чтобы увидеть технические характеристики
    Сообщить об ошибке
    Поставщики
    • ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство машин для очистки, сортировки или калибровки яиц, фруктов или прочих сельскохозяйственных продуктов, кроме семян, зерна или сухих бобовых культур
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

    Похожие товары

    Аппарат доильный пульсоколлектор АВЮ 2.940.141 для комплектования доильных установок и агрегатов для доения в ведро, имеющих вакуумметрическое давление 45+1 кПа 45КПА 54-70 пул/мин сжатия 30-45, высасывания 70-75ПРОЦ 0.85КГ 150х95х155ММ 5ГОД АВЮ 2.940.141 ТУ ПАО "КИРОВСКИЙ ЗАВОД "МАЯК" Россия
    Аппараты доильные
    Не указана
    В корзину
    Позвонить