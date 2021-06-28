Главная / Торговый портал / Аппараты доильные / Аппарат доильный пульсоколлектор АВЮ 2.940.141 для комплектования доильных установок и агрегатов для доения в ведро, имеющих вакуумметрическое давление 45+1 кПа 45КПА 54-70 пул/мин сжатия 30-45, высасывания 70-75ПРОЦ 0.85КГ 150х95х155ММ 5ГОД АВЮ 2.940.141 ТУ ПАО "КИРОВСКИЙ ЗАВОД "МАЯК" Россия
Аппарат доильный пульсоколлектор АВЮ 2.940.141 для комплектования доильных установок и агрегатов для доения в ведро, имеющих вакуумметрическое давление 45+1 кПа 45КПА 54-70 пул/мин сжатия 30-45, высасывания 70-75ПРОЦ 0.85КГ 150х95х155ММ 5ГОД АВЮ 2.940.141 ТУ ПАО "КИРОВСКИЙ ЗАВОД "МАЯК" Россия
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Аппарат доильный пульсоколлектор АВЮ 2.940.141 для комплектования доильных установок и агрегатов для доения в ведро, имеющих вакуумметрическое давление 45+1 кПа 45КПА 54-70 пул/мин сжатия 30-45, высасывания 70-75ПРОЦ 0.85КГ 150х95х155ММ 5ГОД АВЮ 2.940.141 ТУ ПАО "КИРОВСКИЙ ЗАВОД "МАЯК" Россия- Аппараты доильные
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Производство машин для очистки, сортировки или калибровки яиц, фруктов или прочих сельскохозяйственных продуктов, кроме семян, зерна или сухих бобовых культур
Характеристики
—
Минимальная партия
0
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Аппарат доильный пульсоколлектор АВЮ 2.940.141 для комплектования доильных установок и агрегатов для доения в ведро, имеющих вакуумметрическое давление 45+1 кПа 45КПА 54-70 пул/мин сжатия 30-45, высасывания 70-75ПРОЦ 0.85КГ 150х95х155ММ 5ГОД АВЮ 2.940.141 ТУ ПАО "КИРОВСКИЙ ЗАВОД "МАЯК" Россия