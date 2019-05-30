Элемент очистки 0060r025 к установке по литью цветных металлов под давлением
Комплектующие (запасные части) машин для металлургического производства, не имеющие самостоятельных группировок
от 9874,67₽
Уплотнение быстроразъемного сцепления 16-32ММ для пескоструйного оборудования CQT/CFT/NHP-2 резиновое
Комплектующие (запасные части) машин для металлургического производства, не имеющие самостоятельных группировок
от 80₽
Крышка ДС-559.001 для дробемета
Комплектующие (запасные части) машин для металлургического производства, не имеющие самостоятельных группировок
от 10080₽
Лоток загрузочный SB-C 57061 для дробемета CRC-Evans 6-610596
Комплектующие (запасные части) машин для металлургического производства, не имеющие самостоятельных группировок
от 11650₽
Рукав абразивоструйный Extra Blast-25 25х39ММ бухта 40М
Комплектующие (запасные части) машин для металлургического производства, не имеющие самостоятельных группировок
Не указана
Сцепление байонетное СQP-1 для рукава 25х39ММ нейлон
Комплектующие (запасные части) машин для металлургического производства, не имеющие самостоятельных группировок
Не указана
Обод корпуса SB-C 57061 для дробемета CRC-Evans 6-610595
Комплектующие (запасные части) машин для металлургического производства, не имеющие самостоятельных группировок
от 6960₽
Камера распределительная B-306 (CW) для дробеметной турбины G0508
Комплектующие (запасные части) машин для металлургического производства, не имеющие самостоятельных группировок
от 25200₽
Сопло пескоструйное Цилиндр 8ММ карбид бора В4С
Комплектующие (запасные части) машин для металлургического производства, не имеющие самостоятельных группировок
от 6480₽
Шток насоса 24B822
Комплектующие (запасные части) машин для металлургического производства, не имеющие самостоятельных группировок
от 33350₽
Лопатка SB-C 57061 для дробемета CRC-Evans 6-610729 8ШТ
Комплектующие (запасные части) машин для металлургического производства, не имеющие самостоятельных группировок
от 23040₽
Сцепление байонетное Contracor SKG-25 для рукава 25ММ 018-0464 Германия
Комплектующие (запасные части) машин для металлургического производства, не имеющие самостоятельных группировок
от 697₽