Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная / Торговый портал / Комплектующие (запасные части) прокатных станов, не имеющие самостоятельных группировок / Агрегат горячего лужения (АНГЦ) непрерывного горячего цинкования листового проката толщина 0,12-3,0мм, ширина до 2000мм, скорость до 200м/мин ООО "ОТДЕЛЕНИЕ МАЛТИ БЭСТ КО.ЛТД" Россия
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Агрегат горячего лужения (АНГЦ) непрерывного горячего цинкования листового проката толщина 0,12-3,0мм, ширина до 2000мм, скорость до 200м/мин ООО "ОТДЕЛЕНИЕ МАЛТИ БЭСТ КО.ЛТД" Россия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Агрегат горячего лужения (АНГЦ) непрерывного горячего цинкования листового проката толщина 0,12-3,0мм, ширина до 2000мм, скорость до 200м/мин ООО "ОТДЕЛЕНИЕ МАЛТИ БЭСТ КО.ЛТД" Россия- Комплектующие (запасные части) прокатных станов, не имеющие самостоятельных группировок
    5
    Агрегат горячего лужения (АНГЦ) непрерывного горячего цинкования листового проката толщина 0,12-3,0мм, ширина до 2000мм, скорость до 200м/мин ООО "ОТДЕЛЕНИЕ МАЛТИ БЭСТ КО.ЛТД" Россия

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    Не указана
    В корзину
    Единица измерения:
    ШТ
    Заказать в один клик
    Авторизуйтесь, чтобы увидеть технические характеристики
    Сообщить об ошибке
    Поставщики
    • АО "АЛТАЙВАГОН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство машин и оборудования для металлургии
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство машин и оборудования для металлургии
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

    Похожие товары

    Элемент очистки 0060r025 к установке по литью цветных металлов под давлением
    Комплектующие (запасные части) машин для металлургического производства, не имеющие самостоятельных группировок
    от 9874,67
    В корзину
    Уплотнение быстроразъемного сцепления 16-32ММ для пескоструйного оборудования CQT/CFT/NHP-2 резиновое
    Комплектующие (запасные части) машин для металлургического производства, не имеющие самостоятельных группировок
    от 80
    В корзину
    Крышка ДС-559.001 для дробемета
    Комплектующие (запасные части) машин для металлургического производства, не имеющие самостоятельных группировок
    от 10080
    В корзину
    Лоток загрузочный SB-C 57061 для дробемета CRC-Evans 6-610596
    Комплектующие (запасные части) машин для металлургического производства, не имеющие самостоятельных группировок
    от 11650
    В корзину
    Рукав абразивоструйный Extra Blast-25 25х39ММ бухта 40М
    Комплектующие (запасные части) машин для металлургического производства, не имеющие самостоятельных группировок
    Не указана
    В корзину
    Сцепление байонетное СQP-1 для рукава 25х39ММ нейлон
    Комплектующие (запасные части) машин для металлургического производства, не имеющие самостоятельных группировок
    Не указана
    В корзину
    Обод корпуса SB-C 57061 для дробемета CRC-Evans 6-610595
    Комплектующие (запасные части) машин для металлургического производства, не имеющие самостоятельных группировок
    от 6960
    В корзину
    Камера распределительная B-306 (CW) для дробеметной турбины G0508
    Комплектующие (запасные части) машин для металлургического производства, не имеющие самостоятельных группировок
    от 25200
    В корзину
    Сопло пескоструйное Цилиндр 8ММ карбид бора В4С
    Комплектующие (запасные части) машин для металлургического производства, не имеющие самостоятельных группировок
    от 6480
    В корзину
    Шток насоса 24B822
    Комплектующие (запасные части) машин для металлургического производства, не имеющие самостоятельных группировок
    от 33350
    В корзину
    Лопатка SB-C 57061 для дробемета CRC-Evans 6-610729 8ШТ
    Комплектующие (запасные части) машин для металлургического производства, не имеющие самостоятельных группировок
    от 23040
    В корзину
    Сцепление байонетное Contracor SKG-25 для рукава 25ММ 018-0464 Германия
    Комплектующие (запасные части) машин для металлургического производства, не имеющие самостоятельных группировок
    от 697
    В корзину
    Позвонить