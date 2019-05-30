Экран сенсорный модуль МС 8.4” 172х130.7ММ на ИК-лучах с функцией multi-touch АО "СЭЗ ИМ. СЕРГО ОРДЖОНИКИДЗЕ" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Экран сенсорный модуль МС 8.4” 172х130.7ММ на ИК-лучах с функцией multi-touch АО "СЭЗ ИМ. СЕРГО ОРДЖОНИКИДЗЕ" Россия- Блоки, части и принадлежности вычислительных машин