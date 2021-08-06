Аппарат высокого давления водоструйный Посейдон ВНА-200-15Б комплектация «Б» Комплектация: шланг 60М проход 8ММ на барабане, две трубоочистные форсунки: тянущая и пробивная

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