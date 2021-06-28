Батарея клеточная должна обеспечивать многоярусное размещение и выращивание цыплят 1200ММ 675ММ 620ММ 28ШТ ТУ 4743-002-21467469-2014 ООО "ТЕХНА" Российская Федерация (РФ, Россия) Машины и оборудование для содержания птицы Не указана В корзину

Батарея клеточная должна обеспечивать многоярусное размещение и содержание птицы 1830ММ 1050ММ 653ММ 32ШТ ТУ 4743-003-21467469-2014 ООО "ТЕХНА" Российская Федерация (РФ, Россия) Машины и оборудование для содержания птицы Не указана В корзину

Батарея клеточная должна обеспечивать благоприятные условия для высокой продуктивности выращивания цыплят, а также удобство обслуживания птицы и оборудования, чистку, мойку и дезинфекцию 1200ММ 1608ММ 408ММ 55ШТ ТУ 4743-004-21467469-2014 ООО "ТЕХНА" Российская Федерация (РФ, Россия) Машины и оборудование для содержания птицы Не указана В корзину

Оборудование для содержания родительского поголовья кур в многоярусных клеточных батареях с механизацией и частичной автоматизацией основных технологических процессов в закрытых зданиях птичников с регулируемым микроклиматом 1413ММ 6ШТ 48ШТ 3ШТ ТУ 4743-001-21467469-2014 ООО "ТЕХНА" Российская Федерация (РФ, Россия) Машины и оборудование для содержания птицы Не указана В корзину

Оборудование для содержания кур несушек в многоярусных клеточных батареях с механизацией и частичной автоматизацией основных технологических процессов в закрытых зданиях птичников с регулируемым микроклиматом 1965ММ 6ШТ 121ШТ 12ШТ ТУ 4743-001-21467469-2014 ООО "ТЕХНА" Российская Федерация (РФ, Россия) Машины и оборудование для содержания птицы Не указана В корзину

Батарея клеточная должна обеспечивать многоярусное размещение и содержание птицы 770ММ 625ММ 400ММ 11ШТ ТУ 4743-001-21467469-2014 ООО "ТЕХНА" Российская Федерация (РФ, Россия) Машины и оборудование для содержания птицы Не указана В корзину

Оборудование Поилка автоматическая ПА-1-01 препредназначена для поения телят и молодняка водой в помещении для содержания животных 1.4Л 90л/мин ШТ ММ 6КГ ПА-1.01.00.00.000 ТУ АО "ВМП "АВИТЕК" Россия Машины и оборудование для содержания птицы Не указана В корзину

Оборудование Поилка автоматическая ПА-1-02 препредназначена для поения молодняка и нетелей водой в помещении для содержания животных 1.4Л 18л/мин ШТ ММ 6КГ ПА-1.01.00.00.000 ТУ АО "ВМП "АВИТЕК" Россия Машины и оборудование для содержания птицы Не указана В корзину

Оборудование Поилка автоматическая ПА-1-03 препредназначена для поения коров мясных, быков-производителей без носового кольца водой в помещении для содержания животных 1.4Л 14л/мин ШТ ММ 6КГ ПА-1.01.00.00.000 ТУ АО "ВМП "АВИТЕК" Россия Машины и оборудование для содержания птицы Не указана В корзину

Оборудование Поилка автоматическая ПА-1-04 препредназначена для поения коров мясных, быков-производителей без носового кольца, коров молочной продуктивности (лактирующих) водой в помещении для содержания животных 3Л 12л/мин ШТ ММ 9КГ ПА-1.01.00.00.000 ТУ АО "ВМП "АВИТЕК" Россия Машины и оборудование для содержания птицы Не указана В корзину

Оборудование Поилка автоматическая ПА-1-05 препредназначена для поения коров повышенной молочной продуктивности водой в помещении для содержания животных 3Л 7.5л/мин ШТ ММ 9КГ ПА-1.01.00.00.000 ТУ АО "ВМП "АВИТЕК" Россия Машины и оборудование для содержания птицы Не указана В корзину