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    Главная / Торговый портал / Машины и оборудование для содержания птицы / Оборудование кормораздатчик для птиц бункерная пищевая пластмасса 10Л ОАО "БЕЛГОРОДСКИЙ ЗАВОД РИТМ" Россия
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    Оборудование кормораздатчик для птиц бункерная пищевая пластмасса 10Л ОАО "БЕЛГОРОДСКИЙ ЗАВОД РИТМ" Россия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Оборудование кормораздатчик для птиц бункерная пищевая пластмасса 10Л ОАО "БЕЛГОРОДСКИЙ ЗАВОД РИТМ" Россия- Машины и оборудование для содержания птицы
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    Оборудование кормораздатчик для птиц бункерная пищевая пластмасса 10Л ОАО "БЕЛГОРОДСКИЙ ЗАВОД РИТМ" Россия

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      Спецификация
      Производство машин для очистки, сортировки или калибровки яиц, фруктов или прочих сельскохозяйственных продуктов, кроме семян, зерна или сухих бобовых культур
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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