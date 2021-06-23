Станок точильный шлифовальный ТШ-2 2200ВТ 380В 300ММ 1500об/мин 610х470х1340ММ
Станки шлифовальные металлообрабатывающие
от 72000₽
Станок точильный шлифовальный ТШ-4х01 1000об/мин
Станки шлифовальные металлообрабатывающие
от 371700₽
Станок точильный шлифовальный ТШ-4 1440об/мин
Станки шлифовальные металлообрабатывающие
от 354000₽
Станок точильный шлифовальный ТШ-2 1430об/мин
Станки шлифовальные металлообрабатывающие
от 70474,58₽
Станок сверлильный фрезерный ГС520 0.75КВТ 1500ОБ/МИН
Станки шлифовальные металлообрабатывающие
от 344560₽
Станок точильный шлифовальный ТШ-1 1500об/мин
Станки шлифовальные металлообрабатывающие
от 58800₽
Станок 2Т118 0.75КВТ 2100ОБ/МИН
Станки шлифовальные металлообрабатывающие
от 199420₽
Станок точильный шлифовальный 3СВ-20 200х16ММ 3000об/мин КомТех-Плюс
Станки шлифовальные металлообрабатывающие
от 98400₽
Станок плоскошлифовальный ПС3060 ФГУП "ПСЗ" Россия
Станки шлифовальные металлообрабатывающие
Не указана
Станок точильный шлифовальный настольный УЗ-2 370ВТ 260х250х250ММ АО "Гаро-Трейд"
Станки шлифовальные металлообрабатывающие
от 66120₽
Станок точильный электрический Ryobi RBGL650G 370ВТ 220В 150 2850ОБ/МИН 5133002857
Станки шлифовальные металлообрабатывающие
от 15000₽
Станок точильный шлифовальный СА601С ОАО "САСТА" Россия
Станки шлифовальные металлообрабатывающие
Не указана