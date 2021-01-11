Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов , включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов , включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ- Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации