Набор реагентов CREJ2 / Creatinine Jaffe Gen.2 Креатинин Яффе Creatinine Jaffe Gen.2 для количественного in vitro определения концентрации креатинина в сыворотке, плазме и моче 700 определений 04810716190 Roche Diagnostics GmbH Германия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов CREJ2 / Creatinine Jaffe Gen.2 Креатинин Яффе Creatinine Jaffe Gen.2 для количественного in vitro определения концентрации креатинина в сыворотке, плазме и моче 700 определений 04810716190 Roche Diagnostics GmbH Германия- Реагенты диагностические