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    Главная / Торговый портал / Изделия хозяйственного назначения деревянные / Доска гладильная Ника Валенсия 123х45СМ металлическая, плавно регулируемая высота до 1м, полка для белья
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Доска гладильная Ника Валенсия 123х45СМ металлическая, плавно регулируемая высота до 1м, полка для белья

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Доска гладильная Ника Валенсия 123х45СМ металлическая, плавно регулируемая высота до 1м, полка для белья- Изделия хозяйственного назначения деревянные
    8
    Доска гладильная Ника Валенсия 123х45СМ металлическая, плавно регулируемая высота до 1м, полка для белья

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    Цена
    от 3044,36
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    Единица измерения:
    ШТ
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    Поставщики
    • ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "Б И К"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3156,5
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      3787,8
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      металлическая, размер рабочей поверхности: 123х45, плавно регулируемая высота до 1м, полка для белья
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Томская область
      Подробнее
      3787,8c НДС
    • ООО "КОНЦЕПТ-ОПТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2536,96
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      3044,36
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      3044,36c НДС

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