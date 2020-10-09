Полотно холстопрошивное для мытья и протирки пола и других поверхностей рулон 1,5х50М Вес 15КГ ТУ 8396-001-48212332-2006

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Полотно холстопрошивное для мытья и протирки пола и других поверхностей рулон 1,5х50М Вес 15КГ ТУ 8396-001-48212332-2006- Услуги по оптовой торговле прочими бытовыми товарами