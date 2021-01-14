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    Главная / Торговый портал / Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства / Запасная часть для оргтехники Девелопер черный для Ricoh Pro C5110s
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Запасная часть для оргтехники Девелопер черный для Ricoh Pro C5110s

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Запасная часть для оргтехники Девелопер черный для Ricoh Pro C5110s- Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства
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    Запасная часть для оргтехники Девелопер черный для Ricoh Pro C5110s

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    Цена
    от 36340,5
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "РИЗО-СЕРВИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      33454,99
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      40145,99
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      для аппарата Ricoh Pro C5110s
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      40145,99c НДС
    • ООО "ВИНКОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      30283,75
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      36340,5
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      для аппарата Ricoh Pro C5110s
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      36340,5c НДС

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