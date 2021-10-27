Набор реагентов Аспарагиновая трансаминаза МФКХ ASTL / AST IFCC для количественного определения in vitro каталитической концентрации (активности) АСТ в сыворотке и плазме 500 определений 20764949322 Roche Diagnostics GmbH Германия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Аспарагиновая трансаминаза МФКХ ASTL / AST IFCC для количественного определения in vitro каталитической концентрации (активности) АСТ в сыворотке и плазме 500 определений 20764949322 Roche Diagnostics GmbH Германия- Реагенты диагностические