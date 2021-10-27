Набор реагентов Roche Tina-Quant Hemoglobin A1c Gen.3, 05336163190 для количественного определения гликозилированного гемоглобина в гемолизате из цельной крови человека на анализаторах Roche/Hitachi, метод иммунотурбидиметрия N150

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Roche Tina-Quant Hemoglobin A1c Gen.3, 05336163190 для количественного определения гликозилированного гемоглобина в гемолизате из цельной крови человека на анализаторах Roche/Hitachi, метод иммунотурбидиметрия N150- Реагенты диагностические