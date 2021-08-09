Набор Roche Diagnostics GmbH Calibrator for automated systems (C.f.a.s.) для обеспечения правильности определения биохимических параметров на анализаторах и модулях Roche/Hitachi cobas с и Cobas Integra 12х3МЛ 10759350190

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор Roche Diagnostics GmbH Calibrator for automated systems (C.f.a.s.) для обеспечения правильности определения биохимических параметров на анализаторах и модулях Roche/Hitachi cobas с и Cobas Integra 12х3МЛ 10759350190- Реагенты диагностические