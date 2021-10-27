Набор реагентов 0556 Вектогеп B - HBs -антиген (комплект 3) для выявления HBsAg вируса гепатита В разных субтипов и мутантных форм количество определений 96 ( 12 стрипов по 8 лунок), объем образца 100 мкл

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов 0556 Вектогеп B - HBs -антиген (комплект 3) для выявления HBsAg вируса гепатита В разных субтипов и мутантных форм количество определений 96 ( 12 стрипов по 8 лунок), объем образца 100 мкл- Реагенты диагностические