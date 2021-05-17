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    Главная / Торговый портал / Устройства запоминающие внешние / USB-флеш-накопитель Transcend Jet Flash 350 Retail 16ГБАЙТ USB черный Код - 74017
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    USB-флеш-накопитель Transcend Jet Flash 350 Retail 16ГБАЙТ USB черный Код - 74017

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: USB-флеш-накопитель Transcend Jet Flash 350 Retail 16ГБАЙТ USB черный Код - 74017- Устройства запоминающие внешние
    5
    USB-флеш-накопитель Transcend Jet Flash 350 Retail 16ГБАЙТ USB черный Код - 74017

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    Цена
    от 350
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      Цена без НДС, руб.
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      18.0
      Цена с НДС, руб.
      618,92
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      Цена без НДС, руб.
      524,50
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      618,92
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      Цена с НДС, руб.
      618,92
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      Цена с НДС, руб.
      618,92
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      Цена с НДС, руб.
      618,92
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      618,92
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
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      618,92
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      18.0
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      618,92
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
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      Регионы поставки
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      Цена без НДС, руб.
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      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
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      Спецификация
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      Минимальная партия
      0
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      Минимальная партия
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