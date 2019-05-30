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    Главная / Торговый портал / Работы строительные по прокладке местных трубопроводов / Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб. Выполнение ремонтных работ на участке системы холодного водоснабжения
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб. Выполнение ремонтных работ на участке системы холодного водоснабжения

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб. Выполнение ремонтных работ на участке системы холодного водоснабжения- Работы строительные по прокладке местных трубопроводов
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    Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб. Выполнение ремонтных работ на участке системы холодного водоснабжения

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    Цена
    от 41411
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    Единица измерения:
    УСЛ ЕД
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