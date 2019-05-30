Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб. Выполнение ремонтных работ на участке системы холодного водоснабжения
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб. Выполнение ремонтных работ на участке системы холодного водоснабжения- Работы строительные по прокладке местных трубопроводов
10
Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его
на нашем Торговом портале.