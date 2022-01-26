Доска необрезная хвойная 50х150х6000ММ ГОСТ 8486-83 и ГОСТ 2695-83

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Доска необрезная хвойная 50х150х6000ММ ГОСТ 8486-83 и ГОСТ 2695-83- Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, разделенные на слои или лущеные, толщиной более 6 мм; деревянные железнодорожные или трамвайные шпалы, непропитанные