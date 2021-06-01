Рюкзак 100% полиэстер 44х18х32СМ Россия компрессионные ремни по бокам, мягкие регулируемые лямки, ручка-петля для переноски, основное отделение на молнии; защитный карман для ноутбука; потайной карман на молнии для ценных вещей на лицевой стороне; сетчатые карманы по бокам

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Рюкзак 100% полиэстер 44х18х32СМ Россия компрессионные ремни по бокам, мягкие регулируемые лямки, ручка-петля для переноски, основное отделение на молнии; защитный карман для ноутбука; потайной карман на молнии для ценных вещей на лицевой стороне; сетчатые карманы по бокам- Изделия аналогичные прочие из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона