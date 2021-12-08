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    Главная / Торговый портал / Бумага светонепроницаемая / Бумага неактичная черная
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Бумага неактичная черная

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Бумага неактичная черная- Бумага светонепроницаемая
    7
    Бумага неактичная черная

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 364,8
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    Единица измерения:
    КГ
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    Поставщики
    • ООО НП "КХК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1422,2
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1706,64
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      10
      Регионы поставки
      Подробнее
      1706,64c НДС
    • АО "ХРС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      304
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      364,8
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      364,8c НДС
    • ООО "ТД "КРЕЗОЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ПРОМГРУПППРИБОР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "Регул"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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