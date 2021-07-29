Шкаф для документов стеллаж закрытый Советник С401 450х449х1936ММ по согласованию с Заказчиком ЛДСП 18ММ 2-дверный + дверь СЛД11Л+ дверь стекло СДС21Л

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф для документов стеллаж закрытый Советник С401 450х449х1936ММ по согласованию с Заказчиком ЛДСП 18ММ 2-дверный + дверь СЛД11Л+ дверь стекло СДС21Л- Шкафы офисные деревянные