Шкаф для документов стеллаж закрытый Яппи П401 412х400х1939ММ по согласованию с Заказчиком ЛДСП, стекло 2-дверный высокий узкий+ дверь ПД11Л+ дверь стекло ПДС11/1

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф для документов стеллаж закрытый Яппи П401 412х400х1939ММ по согласованию с Заказчиком ЛДСП, стекло 2-дверный высокий узкий+ дверь ПД11Л+ дверь стекло ПДС11/1- Шкафы офисные деревянные