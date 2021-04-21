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    Главная / Торговый портал / Провода и кабели связи полевые / Профиль для кабельных лотков К101/2У2 25х10х2000ММ Ст3
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Профиль для кабельных лотков К101/2У2 25х10х2000ММ Ст3

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Профиль для кабельных лотков К101/2У2 25х10х2000ММ Ст3- Провода и кабели связи полевые
    11
    Профиль для кабельных лотков К101/2У2 25х10х2000ММ Ст3

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 124
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    Поставщики
    • ООО "СК ГАЛИОН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      213
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      251,34
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      40
      Регионы поставки
      Подробнее
      251,34c НДС
    • ООО 'ПромСтройКонсалтинг'
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      150,70
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      177,83
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Профиль К101/2 У2 Ед. изм-я шт.
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Ульяновская область, Челябинская область, Республика Башкортостан, Томская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область, Удмуртская Республика, Пермский край, Тюменская область, Кировская область, Свердловская область, Оренбургская область, Красноярский край, Московская область, Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Самарская область, Республика Татарстан (Татарстан)
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    • ООО "БЛАГОДАТЬ"
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      Цена без НДС, руб.
      127,11
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      150
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
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      150c НДС
    • ООО "ЭТМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      118,64
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      140
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      140c НДС
    • ООО "СТК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      105,08
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      124
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Материал: Ст 3 толщиной 1,5 мм,1.Швеллер перфорированный С-образный: шириной (H) 25 мм, высотой (B) 10 мм. Длина (L) изделия 2000 мм. Перфорация размерами 5,5х25 мм с шагом 30 мм. Количество перфораций 66.
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      124c НДС

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