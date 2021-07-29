Шкаф для документов стеллаж закрытый Советник С401 450х449х1936ММ по согласованию с Заказчиком ЛДСП 2-дверный высокий узкий + дверь СЛД11П + дверь стекло СДС21П

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф для документов стеллаж закрытый Советник С401 450х449х1936ММ по согласованию с Заказчиком ЛДСП 2-дверный высокий узкий + дверь СЛД11П + дверь стекло СДС21П- Шкафы офисные деревянные