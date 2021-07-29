Шкаф для документов стеллаж Яппи П100С 782х400х814ММ по согласованию с Заказчиком ЛДСП, стекло ПВХ 1-дверный + двери стеклянные ПДС12, широкий низкий

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф для документов стеллаж Яппи П100С 782х400х814ММ по согласованию с Заказчиком ЛДСП, стекло ПВХ 1-дверный + двери стеклянные ПДС12, широкий низкий- Шкафы офисные деревянные