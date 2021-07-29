Шкаф для документов стеллаж Советник С100 900х449х799ММ по согласованию с Заказчиком ЛДСП 18ММ 2-дверный широкий низкий с комплектом дверей СЛД12
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф для документов стеллаж Советник С100 900х449х799ММ по согласованию с Заказчиком ЛДСП 18ММ 2-дверный широкий низкий с комплектом дверей СЛД12- Шкафы офисные деревянные
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