Шкаф для документов стеллаж Советник С100 900х449х799ММ по согласованию с Заказчиком ЛДСП 18ММ 2-дверный широкий низкий с комплектом дверей СЛД12

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф для документов стеллаж Советник С100 900х449х799ММ по согласованию с Заказчиком ЛДСП 18ММ 2-дверный широкий низкий с комплектом дверей СЛД12- Шкафы офисные деревянные