Опора строительная Стойка домкрат MR B 370

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Опора строительная Стойка домкрат MR B 370- Работы по монтажу сборных стальных строительных конструкций зданий и прочих сооружений, таких как мосты, мостовые краны или опоры линий электропередачи