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    Главная / Торговый портал / Картон фильтровальный / Предфильтр 3М пара
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Предфильтр 3М пара

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Предфильтр 3М пара- Картон фильтровальный
    5
    Предфильтр 3М пара

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 285
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    Единица измерения:
    ШТ
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    Поставщики
    • ООО РЦ "АВТОДИЗЕЛЬ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      241,52
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      285
      Спецификация
      Производство оборудования для фильтрования и очистки газов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      285c НДС

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