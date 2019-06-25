Верстак двухтумбовый ДиКом ВЛ-К-150 ЦФ сталь/фанера 1500х700ММ 200КГ комплектация: ВЛ Экран комплект упоров- 1ШТ, ВЛ-150 Экран- 1ШТ, полка навесная на экран-2ШТ, лоток навесной на экран-2ШТ, крючок навесной на экран (5ШТ)-2ШТ, держатель для ключей-1ШТ, держатель для отверток-1ШТ

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Верстак двухтумбовый ДиКом ВЛ-К-150 ЦФ сталь/фанера 1500х700ММ 200КГ комплектация: ВЛ Экран комплект упоров- 1ШТ, ВЛ-150 Экран- 1ШТ, полка навесная на экран-2ШТ, лоток навесной на экран-2ШТ, крючок навесной на экран (5ШТ)-2ШТ, держатель для ключей-1ШТ, держатель для отверток-1ШТ- Оборудование для сельского хозяйства, не включенное в другие группировки