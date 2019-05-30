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    Главная / Торговый портал / Услуги по оптовой торговле автомобильными деталями, узлами и принадлежностями / Турбокомпрессор МТЗ ТА0350-48А/R-58
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Турбокомпрессор МТЗ ТА0350-48А/R-58

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Турбокомпрессор МТЗ ТА0350-48А/R-58- Услуги по оптовой торговле автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
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    Турбокомпрессор МТЗ ТА0350-48А/R-58

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    Цена
    от 22656
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    Единица измерения:
    ШТ
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    Поставщики
    • ООО "НОРМАРУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      19200
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      22656
      Спецификация
      Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      22656c НДС

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