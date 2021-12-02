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    Главная / Торговый портал / Магний и изделия из него, сплавы на основе магния, порошки / Протектор магниевый модифицированный МПМ-Т-20-У 5М ТУ 3435-003-57060080-2008 ООО "ЭНЕРГОФИНСТРОЙ"
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    Протектор магниевый модифицированный МПМ-Т-20-У 5М ТУ 3435-003-57060080-2008 ООО "ЭНЕРГОФИНСТРОЙ"

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Протектор магниевый модифицированный МПМ-Т-20-У 5М ТУ 3435-003-57060080-2008 ООО "ЭНЕРГОФИНСТРОЙ"- Магний и изделия из него, сплавы на основе магния, порошки
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    Протектор магниевый модифицированный МПМ-Т-20-У 5М ТУ 3435-003-57060080-2008 ООО "ЭНЕРГОФИНСТРОЙ"

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    Цена
    от 7900
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    Поставщики
    • ООО "САМУР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      31548
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      31548
      Спецификация
      Производство оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      31548c НДС
    • АО "СалаватСтройТЭК"
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      Цена без НДС, руб.
      21612,72
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      0.0
      Цена с НДС, руб.
      21612,72
      Спецификация
      Производство оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
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      16598,13
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      19917,76
      Спецификация
      Производство оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
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      18000
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      18000
      Спецификация
      Производство оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      Цена с НДС, руб.
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      Спецификация
      Производство оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки
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      360
      Спецификация
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      Характеристики
      Магниевый протектор ТУ 3435-003-57060080-2008
      Минимальная партия
      0
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      0,84
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      Не указана
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      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки
      Характеристики
      Протектор магниевый модифицированный МПМ-Т-20-У. Производитель: ООО Энергофинстрой
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      Не указана

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