Протектор магниевый модифицированный МПМ-Т-20-У 5М ТУ 3435-003-57060080-2008 ООО "ЭНЕРГОФИНСТРОЙ"

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Протектор магниевый модифицированный МПМ-Т-20-У 5М ТУ 3435-003-57060080-2008 ООО "ЭНЕРГОФИНСТРОЙ"- Магний и изделия из него, сплавы на основе магния, порошки