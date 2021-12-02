Протектор магниевый модифицированный МПМ-Т-20-У 5М ТУ 3435-003-57060080-2008 ООО "ЭНЕРГОФИНСТРОЙ"

Литье цветных металлов ч.КЗ03.013.349 (2349.314СБ2) БрО10Ф1
Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки
Не указана
Припой оловянно-свинцовый ПОС-61 пруток 8ММ ГОСТ 21930-76
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
от 1336940,06₽
Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый ПОССу 61-0.5 пруток 5-8ММ 8.5КГ/М3 3.7кгс/см2 ГОСТ 21931-76 ЗАО "Завод припоев" Россия
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
Не указана
Баббит Б-83 ПтКР ГОСТ 1320-74
Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки
от 2050₽
Двуокись германия растворимая прокаленная катализная GeO2 99.9999ПРОЦ 4.28г/см3 10КГ АО "ГЕРМАНИЙ" Россия
Германий необработанный
Не указана
Труба Труба ТВЧ-А-К48-Т5/40-ЛТО 530х12ММ ТУ 1380-036-05757848-2015 ОАО "Выксунский металлургический завод"
Прутки, профили, плиты, полосы и ленты танталовые
Не указана
Припой оловянно-свинцовый ПОС 30 проволока 0.4-1.1ММ ГОСТ 21930-76
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
от 510₽
Припой оловянно-свинцовый ПОССу 8-3 проволока 2-4ММ ГОСТ 21930-76
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
Не указана
Цирконий йодидный ГОСТ 11930.3-79 АО "УНИХИМ с ОЗ" Россия
Цирконий и изделия из него, сплавы на основе циркония, порошки
Не указана
Порошок металлический алюминий+цинк А-20-11
Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки
от 1458,8₽
Припой оловянно-свинцовый ПОС 90 трубчатый 1ММ для сварки, катушка 100г
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
от 680₽
Припой оловянно-свинцовый ПОССу 8-3 проволока 1.2-1.9ММ ГОСТ 21930-76
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
Не указана