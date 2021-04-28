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    Главная / Торговый портал / Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства / Многофункциональное устройство (МФУ) HP LaserJet Pro M227sdn
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Многофункциональное устройство (МФУ) HP LaserJet Pro M227sdn

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Многофункциональное устройство (МФУ) HP LaserJet Pro M227sdn- Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства
    39
    Многофункциональное устройство (МФУ) HP LaserJet Pro M227sdn

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    Цена
    от 17635
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    Поставщики
    • ООО "ПСП-ЮГРА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      27850
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      33420
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      33420c НДС
    • ООО "ГТС-ЭНЕРГО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      27850
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      33420
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      33420c НДС
    • ООО "СПАРТА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      27000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      32400
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      32400c НДС
    • ООО "АПК "УНИВЕРСАЛЭНЕРГО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      22500
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      27000
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      9
      Регионы поставки
      Подробнее
      27000c НДС
    • ООО "РамСнабИнвест"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      21400
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      25680
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      25680c НДС
    • ООО "ПИМНАРА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      21021,91
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      25226,3
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      5
      Регионы поставки
      Подробнее
      25226,3c НДС
    • ООО "КОНЦЕПТ-ОПТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      20416,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      24500
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      9
      Регионы поставки
      Подробнее
      24500c НДС
    • ООО ТД "ПРОФСНАБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      20074
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      24088,8
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      24088,8c НДС
    • ООО "ПКО УРАЛМЕТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      20000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      24000
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      24000c НДС
    • ООО "ИНВЕСТКОНТРАКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      20000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      24000
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      24000c НДС
    • ООО "ТЕХПРОМКОМПЛЕКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      19500
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      23400
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      23400c НДС
    • ООО "ИНТЕЛЛЕКТСВЯЗЬ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      18712,11
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      22454,54
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      22454,54c НДС
    • ООО "НОВИТЕХ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      18687,5
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      22425
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Многофункциональное устройство лазерный HP LaserJet Pro M227sdn, A4, лазерный, белый
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      22425c НДС
    • ООО "АЛЬЯНС-ПРО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      18500
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      22200
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      22200c НДС
    • ООО "РАДЕН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      18333,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      22000
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      22000c НДС
    • ООО "ПРОГРАД"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      18325
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      21990
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      МФУ лазерный HP LaserJet Pro M227sdn, A4, лазерный, белый
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      21990c НДС
    • ООО "АВАЛОН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      21400
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      21400
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      11000
      Регионы поставки
      Подробнее
      21400c НДС
    • ООО "ПАРТНЕР-СК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      17770
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      21324
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      21324c НДС
    • ООО "ДИРЕКТ-ТРЕЙД"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      21100
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      21100
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      21100c НДС
    • ООО ТСК "МЕРКУРИЙ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      17333,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      20800
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      20800c НДС
    • ООО "ПОРТ АЙТИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      16670,83
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      20005
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      20005c НДС
    • ООО "КОМПАНИЯ Р-ПРИНТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      16640,83
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      19969
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      5
      Регионы поставки
      Подробнее
      19969c НДС
    • ООО "М-ИНВЕСТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      16616,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      19940
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      19940c НДС
    • ООО "АРИСТЭРА"
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      Цена без НДС, руб.
      16591,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      19910
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      19910c НДС
    • ООО "ЛЮКСИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      16580
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      19896
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      19896c НДС
    • ООО "СОНЕР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      16440,83
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      19729
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      19729c НДС
    • ООО "КОМПАНИЯ КАСТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      16341,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      19610
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      5
      Регионы поставки
      Подробнее
      19610c НДС
    • ПИМЕНОВ ИЛЬЯ СЕРГЕЕВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      19490
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      19490
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      19490c НДС
    • ООО "КД "ЛОТУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      16200
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      19440
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
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      19440c НДС
    • ООО "ОСА"
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      Цена без НДС, руб.
      16170
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      19404
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
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      Минимальная партия
      1
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      19404c НДС
    • ООО "АЙТИНЕВА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      15868,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      19042
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
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      0
      Регионы поставки
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      19042c НДС
    • ООО "АЛМИНА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      15766,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      18920
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      18920c НДС
    • ООО "УМНЫЙ СКЛАД"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      15611,01
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      18421
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      18421c НДС
    • ООО "ТЕЛЕВЕК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      16588
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      18246,8
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      18246,8c НДС
    • ОЗДОЕВ РУСЛАН МУХАМЕДОВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      15000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      18000
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      18000
      Регионы поставки
      Подробнее
      18000c НДС
    • ООО "ПОЛИНОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      14997,00
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      17996,4
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      11000
      Регионы поставки
      Подробнее
      17996,4c НДС
    • ООО "БРИГО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      14695,83
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      17635
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      17635c НДС
    • ООО "ИННОТЕХ АЙТИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ПРОМСИСТЕМЫ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      Не указана
    • ООО "ОПС"
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      0
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
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    • ООО "БИОМ"
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      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      Не указана
    • ООО "ДИРЕКТ-ПРИНТ"
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      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      Не указана
    • ООО "РОМБИКС"
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      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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    • ООО "СТИЛУС"
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      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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    • ООО "АМИРКОМ"
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      Не указана
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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    • ООО "СТАНДАРТ-С"
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      Не указана
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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    • ООО "КВЕРТИ"
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      Не указана
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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    • МИЗИНА НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА
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      Цена с НДС, руб.
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      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
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      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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    • ООО "ГРАН"
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      Не указана
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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    • ООО "ДЖОЙН ИТ"
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      Не указана
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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    • ООО "ВИЗИТ ПК"
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      Не указана
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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