Шкаф для документов Технофорвард ТФ-ШК212х75С/М-В1-54 752х371х2120ММ итальянский орех, слоновая кость ЛДСП 2 секции 4 полки 4-дверный комбинированный
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф для документов Технофорвард ТФ-ШК212х75С/М-В1-54 752х371х2120ММ итальянский орех, слоновая кость ЛДСП 2 секции 4 полки 4-дверный комбинированный- Шкафы офисные деревянные
27
Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его
на нашем Торговом портале.