Черенок для щетки алюминий 150СМ вес 300Г, 506267

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Черенок для щетки алюминий 150СМ вес 300Г, 506267- Изделия из дерева прочие, не включенные в другие группировки