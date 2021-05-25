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    Главная / Торговый портал / Изделия из дерева прочие, не включенные в другие группировки / Черенок для щетки алюминий 150СМ вес 300Г, 506267
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Черенок для щетки алюминий 150СМ вес 300Г, 506267

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Черенок для щетки алюминий 150СМ вес 300Г, 506267- Изделия из дерева прочие, не включенные в другие группировки
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    Черенок для щетки алюминий 150СМ вес 300Г, 506267

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    Цена
    от 390
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "КС-ЛОДЖИСТИК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1144,03
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1372,84
      Спецификация
      Торговля оптовая плетеными изделиями, изделиями из пробки, бондарными изделиями и прочими бытовыми деревянными изделиями
      Характеристики
      Высота 150см,вес 300гр.
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Краснодарский край, Республика Крым, Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения
      Подробнее
      1372,84c НДС
    • ООО "ИНВЕСТКОНТРАКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1200
      Спецификация
      Торговля оптовая плетеными изделиями, изделиями из пробки, бондарными изделиями и прочими бытовыми деревянными изделиями
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1200c НДС
    • ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ВИКОНТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      614,76
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      737,72
      Спецификация
      Торговля оптовая плетеными изделиями, изделиями из пробки, бондарными изделиями и прочими бытовыми деревянными изделиями
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      737,72c НДС
    • ООО "ЛИГА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      325
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      390
      Спецификация
      Торговля оптовая плетеными изделиями, изделиями из пробки, бондарными изделиями и прочими бытовыми деревянными изделиями
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      390c НДС
    • ООО "ИННОТЕХ АЙТИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая плетеными изделиями, изделиями из пробки, бондарными изделиями и прочими бытовыми деревянными изделиями
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "СИРИУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая плетеными изделиями, изделиями из пробки, бондарными изделиями и прочими бытовыми деревянными изделиями
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ГРАН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая плетеными изделиями, изделиями из пробки, бондарными изделиями и прочими бытовыми деревянными изделиями
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ЦЕНТР ЧИСТОТЫ "АЛЬЯНС ПЛЮС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая плетеными изделиями, изделиями из пробки, бондарными изделиями и прочими бытовыми деревянными изделиями
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ОФИСЛЭНД"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая плетеными изделиями, изделиями из пробки, бондарными изделиями и прочими бытовыми деревянными изделиями
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "КОНЦЕПТ-ОПТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая плетеными изделиями, изделиями из пробки, бондарными изделиями и прочими бытовыми деревянными изделиями
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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