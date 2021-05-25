Сушилка складная Zalger 2000x550x1130ММ
Изделия хозяйственного назначения деревянные
от 1045₽
Ковш банный осина 0.7Л ФКУ ИК-9 УФСИН РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ Россия
Изделия хозяйственного назначения деревянные
Не указана
Сушилка напольная Nika СБП1/С металлическая 1810x540x1080ММ 15КГ
Изделия хозяйственного назначения деревянные
Не указана
Мочалка банная L'Occitane люфа картонная упаковка 000006067 Франция
Изделия хозяйственного назначения деревянные
от 36₽
Мочалка банная варежка Molton Brown люфа картонная упаковка
Изделия хозяйственного назначения деревянные
от 37,68₽
Доска гладильная Nika9 122х40СМ металл, термостойкая ткань подставка под утюг Euro 7.95КГ НТ9
Изделия хозяйственного назначения деревянные
Не указана
Зубочистки OptiLine деревянные индивидуальная упаковка 1000ШТ
Изделия хозяйственного назначения деревянные
от 55,44₽
Доска гладильная Ника Валенсия 123х45СМ металлическая, плавно регулируемая высота до 1м, полка для белья
Изделия хозяйственного назначения деревянные
от 3044,36₽
Решетка осина 350х400мм ФКУ ИК-9 УФСИН РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ Россия
Изделия хозяйственного назначения деревянные
Не указана
Вешалка 5 А ФКУ ИК-9 УФСИН РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ Россия
Изделия хозяйственного назначения деревянные
Не указана
Подголовник для бани и сауны 380х400х115ММ осина ФКУ ЛИУ-4 УФСИН РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ Россия
Изделия хозяйственного назначения деревянные
Не указана
Карниз для ванной комнаты Sensea угловой хромированная сталь 80х110СМ
Изделия хозяйственного назначения деревянные
от 1850₽