Электрочайник Bosch TWK-8611 P Styline 2400ВТ 1.5Л; ДМ³ закрытая спираль пластик/нержавеющая сталь белый TWK-8611 P
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Электрочайник Bosch TWK-8611 P Styline 2400ВТ 1.5Л; ДМ³ закрытая спираль пластик/нержавеющая сталь белый TWK-8611 P- Электрочайники
4
Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его
на нашем Торговом портале.
Арт: TWK-8611 P Емкость макс.: 1.5 л.Мощность: 2000-2400 Вт. Регулировка температуры TemperatureControl: выбор температуры нагрева воды 70°C, 80°C,90°C и температура кипения.Съемный фильтр от накипи из нержавеющей стали.Индикатор уровня воды.
Арт: TWK-8611 P Емкость макс.: 1.5 л.Мощность: 2000-2400 Вт. Регулировка температуры TemperatureControl: выбор температуры нагрева воды 70°C, 80°C,90°C и температура кипения.Съемный фильтр от накипи из нержавеющей стали.Индикатор уровня воды.