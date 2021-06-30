Колода разрубочная Atesy КР-500/800 650х650х800ММ дерево/сталь
Изделия хозяйственного назначения деревянные
от 43139,17₽
Доска гладильная Zalger Verona 120х38СМ с розеткой
Изделия хозяйственного назначения деревянные
от 2500₽
Доска гладильная "Ника Белль Классик 3" изготовлены из облегченной мебельной трубы, рабочая поверхность выполнена из ДСП и обтянута чехлом из хлопчатобумажной ткани. Ножки имеют пластиковые наконечники.Подставка под утюг с силиконовыми заклепками.Съемный подрукавник.
Изделия хозяйственного назначения деревянные
от 1390₽
Доска гладильная DOGRULAR Capitol 120х38СМ 0.9М металл, термостойкая ткань моноблок, подставка под утюг, розетка, подрукавник 604606
Изделия хозяйственного назначения деревянные
от 3337,85₽
Доска гладильная Nika 122.5х38СМ 0.9М металл, дерево, хлопок с гладильным рукавом и подставкой для утюга 7.8КГ
Изделия хозяйственного назначения деревянные
от 4100₽
Мочалка банная двусторонняя люфа 110х90ММ флоупак ООО "Ланвар Мезо" Россия
Изделия хозяйственного назначения деревянные
от 29₽
Сушилка Dogrular СТАР металл/пластик 1000х1730х660ММ
Изделия хозяйственного назначения деревянные
от 2006₽
Карниз Orac Decor CX 150 дюрополимер 2.9х4.3х200СМ
Изделия хозяйственного назначения деревянные
от 390₽
Решетка для душа напольная липа 1500х600ММ
Изделия хозяйственного назначения деревянные
от 3360₽
Подушка для ванны непромокаемая Bacchetta ПВХ 25х34СМ белая 200Г на присосках Италия
Изделия хозяйственного назначения деревянные
от 1920₽
Решетка для душа напольная дерево 900х900
Изделия хозяйственного назначения деревянные
Не указана
Сушилка для белья напольная складная DOGRULAR сталь/алюминий/пластик 18Мх720ММ 604611
Изделия хозяйственного назначения деревянные
от 1650₽