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    Главная / Торговый портал / Брусья деревянные для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи непропитанные / Брус деревянный для стрелочных переводов тип 1 А4 ГОСТ 8816-70, 8816-2003 пропитанный (пропитка "Ултан")
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Брус деревянный для стрелочных переводов тип 1 А4 ГОСТ 8816-70, 8816-2003 пропитанный (пропитка "Ултан")

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Брус деревянный для стрелочных переводов тип 1 А4 ГОСТ 8816-70, 8816-2003 пропитанный (пропитка "Ултан")- Брусья деревянные для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи непропитанные
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    Брус деревянный для стрелочных переводов тип 1 А4 ГОСТ 8816-70, 8816-2003 пропитанный (пропитка "Ултан")

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 249500
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    Единица измерения:
    М³
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    Поставщики
    • ООО "УРАЛ-КОНТРАКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      211440,67
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      249500
      Спецификация
      Торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      249500c НДС

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