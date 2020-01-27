Брус деревянный для стрелочных переводов тип 1 А4 ГОСТ 8816-70, 8816-2003 пропитанный (пропитка "Ултан")
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Брус деревянный для стрелочных переводов тип 1 А4 ГОСТ 8816-70, 8816-2003 пропитанный (пропитка "Ултан")- Брусья деревянные для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи непропитанные
15
Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его
на нашем Торговом портале.