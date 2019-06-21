Теплоизоляция трубная Thermaflex 3/8ДЮЙМ 9.53ММ 2М вспененный полиэтилен -80...+95ГРАД ЦЕЛЬС
Работы по теплоизоляции трубопроводов для подачи горячей или охлажденной воды, котлов и трубных разводок
от 12₽
Теплоизоляция трубная Утеплитель Jermaflex НПЭ 42х9ММ -40...+95ГРАД ЦЕЛЬС Г1, Г2 Гамарт-Трубпласт ТУ 2244-001-33001434-04
Работы по теплоизоляции трубопроводов для подачи горячей или охлажденной воды, котлов и трубных разводок
Не указана
Теплоизоляция трубная Утеплитель НПЭ 60х20ММ 40М
Работы по теплоизоляции трубопроводов для подачи горячей или охлажденной воды, котлов и трубных разводок
Не указана
Теплоизоляция трубная Цилиндр Rockwool 45х60 +650ГРАД ЦЕЛЬС НГ
Работы по теплоизоляции трубопроводов для подачи горячей или охлажденной воды, котлов и трубных разводок
от 468₽
Теплоизоляция трубная Утеплитель Jermaflex НПЭ 60х9ММ 2М +95ГРАД ЦЕЛЬС Г1, Г2 ТУ 2244-001-33001434-04
Работы по теплоизоляции трубопроводов для подачи горячей или охлажденной воды, котлов и трубных разводок
Не указана
Теплоизоляция трубная Цилиндр Rockwool 133х60 +650ГРАД ЦЕЛЬС НГ
Работы по теплоизоляции трубопроводов для подачи горячей или охлажденной воды, котлов и трубных разводок
от 780₽
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт противопожарных занавесов и завес , включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
Работы по противопожарной защите
от 1500₽
Теплоизоляция трубная Энергофлекс Супер 110ММ 25ММ 2М вспененный полиэтилен -40...+95ГРАД ЦЕЛЬС Г2 ТУ 2244-069-04696843-00
Работы по теплоизоляции трубопроводов для подачи горячей или охлажденной воды, котлов и трубных разводок
Не указана
Теплоизоляция трубная Энергофлекс 110/09 2М вспененный полиэтилен
Работы по теплоизоляции трубопроводов для подачи горячей или охлажденной воды, котлов и трубных разводок
Не указана
Теплоизоляция трубная 34х9ММ 2М вспененный полиэтилен
Работы по теплоизоляции трубопроводов для подачи горячей или охлажденной воды, котлов и трубных разводок
от 19,1₽
Услуги утепления труб Услуги по теплоизоляции трубопроводов и эстакад любой сложности ООО "АНТИКОР-М" Россия
Работы по теплоизоляции трубопроводов для подачи горячей или охлажденной воды, котлов и трубных разводок
Не указана
Теплоизоляция трубная Термофлекс 1/4 2М
Работы по теплоизоляции трубопроводов для подачи горячей или охлажденной воды, котлов и трубных разводок
от 13,39₽