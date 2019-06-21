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    Главная / Торговый портал / Работы по противопожарной защите / Монтаж, техническое обслуживание и ремонт противопожарных занавесов и завес , включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Монтаж, техническое обслуживание и ремонт противопожарных занавесов и завес , включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Монтаж, техническое обслуживание и ремонт противопожарных занавесов и завес , включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ- Работы по противопожарной защите
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    Монтаж, техническое обслуживание и ремонт противопожарных занавесов и завес , включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ

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    Цена
    от 1500
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    Поставщики
    • ООО "СПМ 52"
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      Цена без НДС, руб.
      1500
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      1500
      Спецификация
      Производство прочих строительно-монтажных работ
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1500c НДС

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