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    Главная / Торговый портал / Машины и молоты штамповочные / Комплекс оборудования на базе гидравлических прессов с установкой радиационного нагрева Иркутский НИАТ Россия
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Комплекс оборудования на базе гидравлических прессов с установкой радиационного нагрева Иркутский НИАТ Россия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Комплекс оборудования на базе гидравлических прессов с установкой радиационного нагрева Иркутский НИАТ Россия- Машины и молоты штамповочные
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    Комплекс оборудования на базе гидравлических прессов с установкой радиационного нагрева Иркутский НИАТ Россия

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      Спецификация
      Производство металлообрабатывающего оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
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