Комплекс оборудования на базе гидравлических прессов с установкой радиационного нагрева Иркутский НИАТ Россия
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Пресс гидравлический ручной КВТ ПГРс-120 8Т для опрессовки кабельных наконечников и гильз 10-120ММ2 410ММ 12ММ ГОСТ 2276-81
Прессы гидравлические
от 5900₽
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Пресс гидравлический склеечный OR Splicer для О-колец
Прессы гидравлические
от 3550₽
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Пресс гидравлический электрический УПс-60М3л 60Т
Прессы гидравлические
Не указана
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Пресс гидравлический ПГП-12
Прессы гидравлические
Не указана
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Пресс гидравлический ручной КВТ ПГР-70 4-70ММ2
Прессы гидравлические
от 3610₽
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Пресс гидравлический для технологических процессов ДГ0542Н 326АТТ Для прессования высокоточных огнеупорных изделий из динаса, шамота, пека, доломита, химических, пластиковых соединений и других материалов. ПАО "Тяжстанкогидропресс" Россия
Прессы гидравлические
Не указана
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Пресс гидравлический C-образный 30 200ММ 18мм/с 5700КГ ООО "ИНТЕРМАШ" Россия
Прессы гидравлические
Не указана
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Комплекс оборудования на базе гидравлических прессов для штамповки высокопрочных материалов в режиме сверхпластичности УФРС-1 Иркутский НИАТ Россия