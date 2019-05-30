Комплекс оборудования на базе гидравлических прессов для штамповки высокопрочных материалов в режиме сверхпластичности УФРС-1 Иркутский НИАТ Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Комплекс оборудования на базе гидравлических прессов для штамповки высокопрочных материалов в режиме сверхпластичности УФРС-1 Иркутский НИАТ Россия- Машины и молоты штамповочные