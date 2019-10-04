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    Главная / Торговый портал / Германий необработанный / Германий поликристаллический зонноочищенный Область применения: При производстве халькогенидных стекол, в металлургии ТУ 48-4-546-90 АО "ГЕРМАНИЙ"
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Германий поликристаллический зонноочищенный Область применения: При производстве халькогенидных стекол, в металлургии ТУ 48-4-546-90 АО "ГЕРМАНИЙ"

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Германий поликристаллический зонноочищенный Область применения: При производстве халькогенидных стекол, в металлургии ТУ 48-4-546-90 АО "ГЕРМАНИЙ"- Германий необработанный
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    Германий поликристаллический зонноочищенный Область применения: При производстве халькогенидных стекол, в металлургии ТУ 48-4-546-90 АО "ГЕРМАНИЙ"

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      Спецификация
      Производство прочих цветных металлов
      Характеристики
      Минимальная партия
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