Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная / Торговый портал / Мониторы и проекторы, преимущественно используемые в системах автоматической обработки данных / Стол интерактивный ФНПЦ АО "НПО "МАРС" Россия 1. Прием-выдача информации по двум каналам Ethernet. 2. Отображение информации на экране монитора (диагональю 46 дюймов, разрешением 1920х1080 пикселов). 3. Ввод информации посредством сенсорного экрана (технология multi-touch-до 10 касаний одновременно) и виртуальной клавиатуры под управлением ОС Windows, Linux, МСВС 3.0 220В 350ВТ 130КГ Ethernet 10/100/1000, USB 2.0/3.0, RS-232, RS-422/485 ГОСТ РВ 20.39.304-98 2.1.1, IP 44
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Стол интерактивный ФНПЦ АО "НПО "МАРС" Россия 1. Прием-выдача информации по двум каналам Ethernet. 2. Отображение информации на экране монитора (диагональю 46 дюймов, разрешением 1920х1080 пикселов). 3. Ввод информации посредством сенсорного экрана (технология multi-touch-до 10 касаний одновременно) и виртуальной клавиатуры под управлением ОС Windows, Linux, МСВС 3.0 220В 350ВТ 130КГ Ethernet 10/100/1000, USB 2.0/3.0, RS-232, RS-422/485 ГОСТ РВ 20.39.304-98 2.1.1, IP 44

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Стол интерактивный ФНПЦ АО "НПО "МАРС" Россия 1. Прием-выдача информации по двум каналам Ethernet. 2. Отображение информации на экране монитора (диагональю 46 дюймов, разрешением 1920х1080 пикселов). 3. Ввод информации посредством сенсорного экрана (технология multi-touch-до 10 касаний одновременно) и виртуальной клавиатуры под управлением ОС Windows, Linux, МСВС 3.0 220В 350ВТ 130КГ Ethernet 10/100/1000, USB 2.0/3.0, RS-232, RS-422/485 ГОСТ РВ 20.39.304-98 2.1.1, IP 44- Мониторы и проекторы, преимущественно используемые в системах автоматической обработки данных
    7
    Стол интерактивный ФНПЦ АО "НПО "МАРС" Россия 1. Прием-выдача информации по двум каналам Ethernet. 2. Отображение информации на экране монитора (диагональю 46 дюймов, разрешением 1920х1080 пикселов). 3. Ввод информации посредством сенсорного экрана (технология multi-touch-до 10 касаний одновременно) и виртуальной клавиатуры под управлением ОС Windows, Linux, МСВС 3.0 220В 350ВТ 130КГ Ethernet 10/100/1000, USB 2.0/3.0, RS-232, RS-422/485 ГОСТ РВ 20.39.304-98 2.1.1, IP 44

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    Не указана
    В корзину
    Единица измерения:
    ШТ
    Заказать в один клик
    Авторизуйтесь, чтобы увидеть технические характеристики
    Сообщить об ошибке
    Поставщики
    • ФНПЦ АО "НПО "МАРС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

    Похожие товары

    Моноблок ASUS Eee Top ET2702IGTH-B015N 27ДЮЙМ 2560x1440 Windows 8 Intel Core i7 4770S 8ГБАЙТ 2ТБ DVDRW, Web, WiFi HD8890A
    Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода
    Не указана
    В корзину
    Многофункциональное устройство (МФУ) Kyocera Ecosys M3145idn
    Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства
    от 69439,2
    В корзину
    Фотобарабан Canon C-EXV034BK черный для iR C1225/iF 32000 страниц
    Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства
    от 11180
    В корзину
    Широкоформатная печать 720 dpi на самоклеющейся пленке с глянцевой, матовой или прозрачной поверхностью
    Устройства периферийные с двумя или более функциями: печать данных, копирование, сканирование, прием и передача факсимильных сообщений
    Не указана
    В корзину
    Рабочая станция Dell Precision T5820 W-2223 (4 ядра) 3.9ГГц в режиме Turbo 2х8ГБАЙТ 2666MHz DDR4 RDIMM ECC 256GB M.2 PCIe NVMe class 40 SSD, 1TB SATA 7.2K 2.5" HD Nvidia Quadro P2200 5GB 4 DP Win 10 Pro (64) встроенный контроллер Intel RSTe, 16X Half Height DVD+/-RW, клавиатура, оптическая мышь, 3Y NBD
    Машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые в виде систем для автоматической обработки данных
    от 196720
    В корзину
    Клавиатура проводная Microsoft Wired Keyboard 200 USB черная 104 клавиши
    Клавиатуры
    от 1261
    В корзину
    Сканер Canon DR-C130 (6583B003) DIMS
    Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства
    от 38340,01
    В корзину
    Сканер штрих-кода Honeywell Metrologic MS-5145 Eclipse RS-232 черный
    Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата, электронные записные книжки и аналогичная компьютерная техника
    от 36650
    В корзину
    Сервер Dell PowerEdge R730 Intel Xeon E5-2620 v4 2 процессора 8 ядер DDR4 1536ГБ 16ГБ 24DIMM
    Машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые в виде систем для автоматической обработки данных
    Не указана
    В корзину
    Монитор компьютерный ViewSonic VA2407H 23.6ДЮЙМ 1920х1080 TN 5ms D-Sub, HDMI 1000:1 170°/160° 250кд/м2 черный 475867
    Мониторы, подключаемые к компьютеру
    Не указана
    В корзину
    Монитор компьютерный Acer K222HQLbbid 21.5ДЮЙМ 1920x1080 IPS LED 4ms D-SUB, DVI, HDMI 100M:1 178°/178° 250cd/m2 Glossy Black UM.WX6EE.B02
    Мониторы, подключаемые к компьютеру
    от 8850
    В корзину
    Монитор компьютерный ViewSonic VA2418-SH Full HD 23.8ДЮЙМ 1920х1080 IPS 5ms VGA, HDMI 1000:1 178°/178° 250кд/м2
    Мониторы, подключаемые к компьютеру
    от 13500
    В корзину
    Позвонить