Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная / Торговый портал / Мониторы и проекторы, преимущественно используемые в системах автоматической обработки данных / Стол интерактивный корпус металлический 43" 1920х1080 Intel Core i3 3.36ГГц SSD 120ГБ 4ГБ USB 3.0х2 1170х730 высота 800 (570)ММ ООО "ИНТЕРАКТИВНАЯ ПРОЕКЦИЯ"
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Стол интерактивный корпус металлический 43" 1920х1080 Intel Core i3 3.36ГГц SSD 120ГБ 4ГБ USB 3.0х2 1170х730 высота 800 (570)ММ ООО "ИНТЕРАКТИВНАЯ ПРОЕКЦИЯ"

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Стол интерактивный корпус металлический 43" 1920х1080 Intel Core i3 3.36ГГц SSD 120ГБ 4ГБ USB 3.0х2 1170х730 высота 800 (570)ММ ООО "ИНТЕРАКТИВНАЯ ПРОЕКЦИЯ"- Мониторы и проекторы, преимущественно используемые в системах автоматической обработки данных
    4
    Стол интерактивный корпус металлический 43" 1920х1080 Intel Core i3 3.36ГГц SSD 120ГБ 4ГБ USB 3.0х2 1170х730 высота 800 (570)ММ ООО "ИНТЕРАКТИВНАЯ ПРОЕКЦИЯ"

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    Не указана
    В корзину
    Единица измерения:
    ШТ
    Заказать в один клик
    Авторизуйтесь, чтобы увидеть технические характеристики
    Сообщить об ошибке
    Поставщики
    • ООО "УНИКОРН ГРУПП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ИП КОНЬКОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ПСП-ЮГРА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "РамСнабИнвест"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

    Похожие товары

    Фотобарабан Samsung CLT-R809 50000 страниц
    Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства
    от 5826,6
    В корзину
    Клавиатура проводная Genius KB-210 USB 104 клавиши черный
    Клавиатуры
    Не указана
    В корзину
    Запасная часть для оргтехники Держатель ролика отделения Kyocera TASKalfa 3501i,4501i, 5501i 302LC06111/302LC06110
    Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства
    Не указана
    В корзину
    Монитор компьютерный Samsung C27F390FHI LCD 27ДЮЙМ 1920х1080 VA (Vertical Alignment) LED 4ms VGA (D-Sub), HDMI 178°/178° 250кд/м2 изогнутый экран
    Мониторы, подключаемые к компьютеру
    Не указана
    В корзину
    Термоэлемент термощуп K (NiCr-Ni) для HD 20.X MKN -40...+250ГРАД ЦЕЛЬС пятижилистое 1/4 4х100х1900ММ
    Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства
    от 23939
    В корзину
    Ноутбук Lenovo ThinkPad X260 12.5ДЮЙМ 1920х1080 Intel Core i7-6500U 2.5ГГц 8 DDR4 Intel HD Graphics 520 512ГБ SSD Wi-Fi, Bluetooth Microsoft Windows 7 Professional+Microsoft Windows 10 Professional 1.34КГ черный 20F6S02900
    Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата
    от 131900
    В корзину
    Модуль фьюзерный Xerox 008R12989 WC 76xx/77xx DC240/250/242/252 008R12989
    Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства
    от 51360
    В корзину
    Мышь компьютерная Logitech Wireless Mouse M325 910-002143 серая беспроводная
    Манипуляторы
    от 1847
    В корзину
    Ремкомплект HP CE248-67901 | CE248A для автоподатчика LJ Enterprise M4555 / M4559fskm / CM4540
    Машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые в виде систем для автоматической обработки данных
    Не указана
    В корзину
    Многофункциональное устройство (МФУ) Kyocera M6530CDN
    Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства
    Не указана
    В корзину
    Запасная часть для оргтехники . Ролики подачи ADF XEROX WC 5645/55/65/75/87/ 5740/…/5790 113R00718
    Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства
    Не указана
    В корзину
    Ролик отделения лотка Kyocera 5AAVR0LL+052 FS-1028MFP,1030MFP,1035MFP,1130MFP,1135MFP для Kyocera 302BR06521/2BR06520/84393650
    Машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые в виде систем для автоматической обработки данных
    от 1296
    В корзину
    Позвонить