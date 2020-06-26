Люнет подвижный
Станки токарные металлорежущие
Не указана
Резцедержатель четырехпозиционный для станка токарного МК6056 УГ 0101600000.00
Станки токарные металлорежущие
Не указана
Суппорт для станка токкарного 16Д25 МК6046.041000000
Станки токарные металлорежущие
Не указана
Головка внутришлифовальная ВШГ 2-80-320(В)А
Станки токарные металлорежущие
от 52550,88₽
Рука прецизионная HPMA 10" для токарных станков 25ММ A-2181-0430 Renishaw
Станки токарные металлорежущие
Не указана
Пластинка пятигранная твердосплавная 10114-110408 Т5К10
Станки токарные металлорежущие
Не указана
Пластинка пятигранная твердосплавная 10113-110408 Т5К10
Станки токарные металлорежущие
Не указана
Кулачки токарные цельные сырые 250ММММ
Станки токарные металлорежущие
Не указана
Кулачки токарные цельные сырые 315ММММ
Станки токарные металлорежущие
Не указана
Головка внутришлифовальная ВШГ 12-80.400А для токарно–затыловочного станка ДН250 80х400ММ со шкивом 63х63ММ
Станки токарные металлорежущие
Не указана
Головка внутришлифовальная правая ВШГ 1-50Х200А для токарно–затыловочного станка ДН250
Станки токарные металлорежущие
Не указана
Насос системы смазки для токарно-винторезного станка 1В62Г
Станки токарные металлорежущие
Не указана