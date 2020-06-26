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    Главная / Торговый портал / Станки токарные металлорежущие / Станок токарный T210 горизонтальный с ЧПУ ООО СКБ "СТАНКОСТРОЕНИЕ" Россия
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Станок токарный T210 горизонтальный с ЧПУ ООО СКБ "СТАНКОСТРОЕНИЕ" Россия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Станок токарный T210 горизонтальный с ЧПУ ООО СКБ "СТАНКОСТРОЕНИЕ" Россия- Станки токарные металлорежущие
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    Станок токарный T210 горизонтальный с ЧПУ ООО СКБ "СТАНКОСТРОЕНИЕ" Россия

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      Спецификация
      Производство металлообрабатывающего оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
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